Самый мощный смартфон в мире создала компания Asus

Компания Asus представила геймерский смартфон ROG Phone 3. Девайс получил производительный процессор от Qualcomm и поддержку игровых аксессуаров, сообщает издание GSMArena.

Аппарат вышел с 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2 340 х 1 080 пикселей и максимальной частотой обновления 144 герца. Смартфон получил чип Snapdragon 865+ и до 16 гигабайт оперативной памяти, из-за чего он считается одним из самых мощных в мире. Девайс комплектуется до 512 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 3.1.

На задней панели устройства расположена тройная камера с объективами разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей с возможностью съемки 8К-видео. ROG Phone 3 имеет аккумулятор емкостью 6 000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 30 ватт.