Samsung представит пять новых устройств

Южнокорейская компания Samsung Electronics проведет презентацию своих новых продуктов 2 сентября в режиме онлайн. Об этом корпорация сообщила в своем пресс-релизе.

На мероприятии под названием Life Unstoppable компания пообещала продемонстрировать свои последние разработки в области мобильных телефонов, носимых устройств, телевизоров, аудио, а также бытовой техники.

«Гостям предстоит совершить путешествие через интерактивный виртуальный мир и увидеть новые продукты Samsung, которые служат целям развлечения, творчества и эффективности», — отмечается в сообщении.

Корпорация не уточнила, какие конкретно продукты будут представлены в ходе 45-минутной презентации.

5 августа состоится еще одно онлайн-мероприятие Samsung Electronics Galaxy Unpacked, в ходе которого компания представит пять новых мобильных продуктов. По данным агентства Yonhap, в их число войдут фаблет Note 20, раскладные смартфоны Fold 2 и Flip 5G, беспроводные наушники Buds Live и смарт-часы Watch 3.