Когда пользователи смогут заряжать телефон за минуты: дайджест инноваций

Батареи и аккумуляторы перестают быть узким горлышком развития мобильных технологий — от транспорта до гаджетов. Производители смартфонов соревнуются в мощности зарядных устройств.

Сразу три китайские марки, OPPO, Realme, iQOO, анонсируют модели, которые можно будет полностью зарядить за 15-20 минут при мощности зарядного устройства в 120-125 Вт (обычно зарядные устройства современных смартфонов имеют мощность от 5 Вт до 45 Вт и заряжают гаджет около часа).

Китайская компания Amperex Technology Limited заявила, что готова создать для автомобилей Tesla аккумулятор, которого хватит почти на 2 миллиона километров или на 16 лет службы. Может показаться, что этот излишний запас прочности не оправдан, ведь сейчас никто столько не проезжает на одном автомобиле. Но эксперты сразу увидели новые возможности: поменять автомобиль, но оставить аккумулятор или использовать один и тот же аккумулятор сразу для нескольких устройств.

От Tesla ждали собственного прорыва в увеличении емкости аккумуляторов — компания еще в 2019 году рассказывала об экологических преимуществах такого решения. Для автопроизводителей это будет означать, что лояльнее станут те покупатели, которые не уверены в долговечности аккумуляторов.

Автопарки такси и общественного транспорта, где пробег в среднем значительно выше, чем у частного автовладельца, получат запас по длительности эксплуатации. А подержанные авто с долговечным аккумулятором будут значительно меньше терять в цене.

В результате, возможно, сработает закономерность: когда какую-то технологию делают лучше, то и потребляют ее в большем объеме.

Уже сейчас концерн Hyundai-Kia к 2025 году планируют продать первый миллион электромобилей. А недавно производитель анонсировал новое поколение машин, которые будут подзаряжаться всего за 20 минут и проезжать на этом заряде до 450 км.