Facebook готовит запуск аналога TikTok в более чем 50 странах мира

Американская корпорация Facebook планирует запустить созданный ранее на базе принадлежащей ей социальной сети Instagram аналог китайского приложения TikTok. Он будет доступен в более чем 50 странах мира. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их данным, сервис будет называться Instagram Reels. В течение нескольких недель он станет доступен для пользователей, в том числе и в США, власти которых грозятся запретить его китайский прототип.

Соответствующая функция появится в приложении Instagram. Пользователи смогут публиковать короткие видеоролики и накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков. Как и в TikTok, наиболее популярные видео будут появляться в разделе рекомендаций.

Платформа была создана еще в ноябре прошлого года, однако поначалу была доступна лишь на территории Бразилии. В июне она начала работать в Германии и Франции, а на прошлой неделе в Индии, где 30 июня TikTok прекратила работу. Власти страны объяснили такое решение «пагубным влиянием» приложения на суверенитет и безопасность.