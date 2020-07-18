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Техноблог

Сидим дома, можно с приставкой. Названы лучшие игры 2020 года

Persona 5 Royal была названа лучшей игрой по итогам первой половины 2020 года. Рейтинг-20 лучших игр по версии агрегатора оценок от журналистов и изданий Metacritic опубликован на сайте ресурса.

Оригинальная ролевая игра Persona 5 стала доступна для PlayStation 3 и 4 в апреле 2017 года, в конце 2019-го была представлена ее улучшенная версия Royal. В описании игры на сайте агрегатора говорится, что в расширенном издании появились дополнительный контент и несколько новых персонажей. На основании 71 рецензии журналистов Persona 5 Royal получила 95 баллов.

The Last of Us Part II, вызвавшая резонанс в соцсетях, оказалась на второй позиции с рейтингом 94 балла. «Этот очень обсуждаемый, только что выпущенный эксклюзив для PS4 является продолжением постапокалиптического приключенческого боевика 2013 года», — уточняется в описании Metacritic. На третьей позиции с рейтингом 93 балла оказался VR-шутер Half-Life: Alyx, вышедший эксклюзивно для гарнитур виртуальной реальности в марте.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/159828/
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