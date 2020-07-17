В Европе начали раздавать бесплатные электромобили

В Европе раздают бесплатные электрокары. Стало известно, что в Европе начали отдавать электромобили почти даром. Об этом сообщает издание Bloomberg.

На данный момент в Германии можно купить электрокар по цене ниже средней стоимости услуг связей, а некоторые можно просто получить бесплатно.

Правительства Франции и Германии решили увеличить субсидии на приобретение электромобилей. Известно, что вызвано это стало в связи с пандемией. Для того чтобы повысить продажи электромобилей, политики приняли решение увеличить экономическую активность таким образом.

За счет субсидий в Германии совершенно полностью покрывается аренда Renault Zoe. По словам представителей дилерской сети Autohaus Koenig, только за 20 дней данным предложением заинтересовались около 3 тысяч человек, практически 300 из них заключили контракты.