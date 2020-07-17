Новый сервис онлайн-покупок запустил Instagram

Instagram запустил новый сервис онлайн-покупок. Он должен сделать общение продавцов и покупателей более удобным, сообщили в Instagram на своем сайте.

«Сегодня мы представляем Instagram Shop, новое направление, которое облегчает покупки у брендов и производителей», — говорится в сообщении.

Сервис будет информировать пользователей сети о новостях моды, адресованных им рекомендациях и позволит приобретать понравившиеся товары, не выходя из приложения.

Для включения сервиса пока пользователю необходимо нажать на специальный ярлычок, к концу года ссылку на него добавят в основную навигационную панель Instagram.

Instagram Shop уже работает на территории США. Ведутся работы для предоставления указанных услуг в других странах, говорится в сообщении.