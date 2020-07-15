Xiaomi Mi 11 может стать одним из самых интересных флагманов 2021 года. Эксперты ожидают, что смартфон будет перспективным, сообщает инсайдер. В Сети появились его предполагаемые технические характеристики.

В основе Xiaomi Mi 11 будет присутствовать однокристальная система Snapdragon 875. Ожидается, что она станет более энергоэффективной и производительной, нежели Snapdragon 865. 2к-экран, скорее всего, будет изогнутым. Он займет порядка 96 процентов площади всей передней панели.

Производитель должен наделить экран поддержкой расширенного диапазона HDR10. Частота обновления изображения будущего флагмана составит 144 Гц.

На момент выхода Xiaomi Mi 11 на рынок уже выйдут девайсы с подэкранной передней камерой. В связи с этим гаджет не станет особенным в этом плане.

Многие эксперты убеждены, что передняя камера в устройстве расположится под поверхностью дисплея. Что касается основной камеры, то имеются неподтвержденные сведения о том, что главный сенсор получит разрешение 192 Мп. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 5 500 мАч. Анонсировано присутствие 100-ваттной зарядки.