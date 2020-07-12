В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, сообщил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — заявил он.

А директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сказал, что задачей этого этапа исследования было продемонстрировать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.

Вадим Тарасов пояснил, что добровольцы долго находились в изоляции, были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

По его словам, длительная изоляция оказала воздействие на психологическое состояние добровольцев. В ходе исследования возникали конфликтные ситуации, выросло эмоциональное напряжение. В связи с этим к работе были подключены психологи, чтобы снизить возникшую напряженность.

Ранее ученый отмечал, что препарат против коронавируса представляет собой рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. По его сведениям, фактически она не содержала в себе частей коронавируса.