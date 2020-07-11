Инженер смастерил гоночный электровелосипед из стиральной машины. Своей разработкой он похвалился подписчикам сайта Reddit.

За основу был взят обычный велосипед. Создатель под ником Jimminecraftguy уверяет, что его детище способно разгоняться до 110 километров в час. Все это благодаря вентильному электродвигателю от стиральной машины, чья мощность составляет 1 тысячу 100 Вт.

Гибрид стиральной машины и велосипеда представляет собой, скорее, мопед, так как большинство современных электровелосипедов обычно лишь помогают крутить педали, снижая нагрузку на ноги ездока. Здесь же педали при включенном двигателе играют лишь роль подставки для ступней. Пока проект не закончен.

Сам Jimminecraftguy говорит, что велик находится на стадии активной доработки. В данный момент инженер раздумывает над тем, как увеличить пробег Spin Cycle — так он назвал свой велосипед. Чтобы этого добиться, понадобится аккумулятор большей емкости.