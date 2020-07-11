23:11
USD 77.80
EUR 87.84
RUB 1.09
Техноблог

Инженер смастерил гоночный электровелосипед из стиральной машины

Инженер смастерил гоночный электровелосипед из стиральной машины. Своей разработкой он похвалился подписчикам сайта Reddit.

За основу был взят обычный велосипед. Создатель под ником Jimminecraftguy уверяет, что его детище способно разгоняться до 110 километров в час. Все это благодаря вентильному электродвигателю от стиральной машины, чья мощность составляет 1 тысячу 100 Вт.

Гибрид стиральной машины и велосипеда представляет собой, скорее, мопед, так как большинство современных электровелосипедов обычно лишь помогают крутить педали, снижая нагрузку на ноги ездока. Здесь же педали при включенном двигателе играют лишь роль подставки для ступней. Пока проект не закончен.

Сам Jimminecraftguy говорит, что велик находится на стадии активной доработки. В данный момент инженер раздумывает над тем, как увеличить пробег Spin Cycle — так он назвал свой велосипед. Чтобы этого добиться, понадобится аккумулятор большей емкости.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/159112/
просмотров: 814
Версия для печати
Материалы по теме
iOS 14 стала доступна для всех
Компания Google выпустила два обновления Android
Как технология 5G влияет на здоровье человека, выяснили ученые
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
Huawei выпускает свой первый настольный компьютер
Samsung Galaxy Note 20 станет самым дорогим в истории серии Note
НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса
Скоро будет жарко. Как защитить смартфон от самовозгорания при температуре +40
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
Популярные новости
Как технология 5G&nbsp;влияет на&nbsp;здоровье человека, выяснили ученые Как технология 5G влияет на здоровье человека, выяснили ученые
Samsung откажется от&nbsp;комплектования смартфонов зарядным устройством Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Страшилки про 5G&nbsp;необоснованны. Новой технологии в&nbsp;Кыргызстане нет Страшилки про 5G необоснованны. Новой технологии в Кыргызстане нет
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
Бизнес
ИФЦ выражает соболезнования в&nbsp;связи c&nbsp;безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова
Компания MegaCom не&nbsp;имеет отношения ко&nbsp;взлому страниц в&nbsp;соцсетях Компания MegaCom не имеет отношения ко взлому страниц в соцсетях
70&nbsp;кислородных концентраторов закуплены оператором&nbsp;O! для передачи больницам 70 кислородных концентраторов закуплены оператором O! для передачи больницам
1&nbsp;миллион 476 тысяч сомов на&nbsp;покупку аппаратов ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов 1 миллион 476 тысяч сомов на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов
11 июля, суббота
21:45
Инженер смастерил гоночный электровелосипед из стиральной машины Инженер смастерил гоночный электровелосипед из стиральн...
21:30
iOS 14 стала доступна для всех
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 июля: без осадков
20:40
В Иссык-Кульскую областную больницу передали 12 кислородных концентраторов
19:38
Людей не хватает. В Чуйской облбольнице объяснили, почему не отпускают медиков