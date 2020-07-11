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Техноблог

iOS 14 стала доступна для всех

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14. Кроме ОС для смартфонов, также стали доступны iPadOS 14 и tvOS 14, сообщает издание 9to5mac.

Для скачивания iOS 14 нужно зайти на сайт Apple и установить специальный публичный профиль бета-тестирования. Сразу после этой операции скачать и установить операционную систему можно будет в настройках iPhone. Компания предупреждает, что тестовая версия iOS 14 не является финальной, поэтому может содержать некоторые ошибки. Перед установкой Apple предлагает сделать резервную копию системы.

Вместе с новой iOS для всех пользователей стали доступны iPadOS 14 и tvOS 14 — операционные системы для планшетов iPad и приставок Apple TV. При этом установить публичные версии macOS 11 Big Sur и watchOS 7 — операционных систем для компьютеров Mac и часов Apple Watch — пока невозможно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/159096/
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