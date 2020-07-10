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Техноблог

Компания Google выпустила два обновления Android

Google выпустила два обновления Android. Обновления мобильной ОС Android позволяют исправить существенные уязвимости в системе безопасности, сообщает компания.

Google подготовила обновления для Андроид – 2020-07-01 и 2020-07-05, которые исправляют ситуацию с 24 высокоопасными и критическими проблемами в безопасности платформы. Одно направлено на изменения в системе и сервисах Google, а другое – в компонентах Broadcom, MediaTek и Qualcomm. Обновления предлагаются для пользователей с версиями Android 8.0, 8.1, 9 и 10.

На этой неделе разработчики Google устранили несколько критических уязвимостей в Android. Основные проблемы, приводящие к удаленному выполнению кода, кроются в мультимедийном фреймворке и компонентах операционной системы.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/158991/
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