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Техноблог

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

Программа для тестирования производительности устройств AnTuTu назвала итог рейтинга смартфонов в июне 2020 года. Основной аспект оценки — высокая производительность. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.

Среди флагманских моделей в качестве наиболее эффективного был выбран Oppo Find X2 Pro, набравший 608 049 баллов. За ним следуют Xiaomi Mi 10 Pro — 603 266 баллов и Oppo Find X2 — 599 306 баллов.

В топ-10 самых мощных бюджетных смартфонов также вошли Oppo Ace2, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro, Realme X50 Pro, iQOO 3, Meizu 17 Pro и OnePlus 8 Pro.

Среди устройств для среднего класса на первом месте оказался Redmi 10X Pro, в основе которого лежит платформа MediaTek Dimensity 820.

Лучшими аппаратами среднего класса также признаны Oppo Reno3, Redmi 10X, Honor 30, Huawei Nova7 Pro.

Отметим, бюджетные смартфоны могут отличаться не только высокой производительностью, но и отличными фото- и видеокамерами.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/158712/
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