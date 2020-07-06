Новый телефон корейского производителя Samsung Galaxy Note 20 может стать самым дорогим в истории линейки гаджетов. Топовая версия устройства будет стоить $1 тысячу 300 — таков прогноз экспертов.

Каждый год флагманские смартфоны бренда становятся все дороже. Сейчас цена $1 тысяча за телефон, который является современным устройством от компании — лидера рынка — практически норма. При том, что не все способны заплатить такую сумму за гаджет.

Эксперты связывают рост цен на флагманские телефоны со стоимостью высокопроизводительного процессора, а также с оснащением продукции поддержкой функции 5G. Еще одна причина дороговизны — оснащение современными камерами: по ряду параметров они обходят дорогие цифровые фотоаппараты.

Планируемый к выходу в 2020 году Samsung Galaxy Note 20 станет самым дорогим смартфоном бренда со стилусом. Разработчики обещали поставить в него процессор Snapdragon 865 Plus с модулем камеры с фотодатчиком на 108 Мп.

При покупке нового Galaxy Note 20 надо будет отдать $1 тысячу. Самая дорогая версия обойдется в $1 тысячу 300.