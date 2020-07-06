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Техноблог

НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса

Фото из интернета

НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал MASH.

«Смесь металла, жареного стейка, рома и малины — вот что напоминает этот запах. Изначально химик Стив Пирс (он раньше работал в НАСА) создавал его для подготовки будущих астронавтов. Опрашивал знатоков, как пахнет космос, и опирался на их рассказы», — говорится в сообщении.

Но потом духи решили сделать доступными вообще всем. Подключили лучших парфюмеров, и сейчас Стив Пирс собирает деньги на краудфандинге для того, чтобы выпустить аромат Eau de Space в продажу по доступной цене. Первая партия появится уже в октябре.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/158383/
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