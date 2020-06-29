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Техноблог

Появилась социальная сеть без негативных комментариев

В Японии разработали социальную сеть под названием Under World. В ней пользователи будут получать только позитивные комментарии на свои публикации, сообщает mir24.tv со ссылкой на Sora News 24.

Авторы проекта разработали несколько специальных нейросетей, которые будут поддерживать пользователей и писать положительные комментарии к их постам. Например, если человек пожалуется на усталость, то искусственный интеллект напомнит ему, что его улыбку ценят, и посоветует отдохнуть, поспать.

Предполагается, что отклики алгоритма на публикации будут разнообразными, несмотря на единую тональность. Создатели хотят, чтобы пользователи их соцсети почувствовали, что с ними общается много добрых и настоящих людей.

Under World — экспериментальная площадка, поэтому на первом этапе она проработает только три недели. Для регистрации в этой социальной сети понадобится только аккаунт в Twitter.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/157750/
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