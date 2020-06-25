Новый мини-датчик сможет рассказать о состоянии здоровья по поту

Специалисты Пенсильванского государственного университета в США создали мини-датчик, способный анализировать состояние здоровья по поту. Об этом сообщил сайт «Мир24».

Как пояснили ученые, в поте человека содержится большое количество биомаркеров, которые могут дать достаточно информации о состоянии здоровья. Миниатюрное устройство крепится на кожу человека с помощью пластины, схожей на пластырь, а пот будет попадать в прибор через несколько отверстий. Результаты исследований можно узнать с помощью видеокамеры смартфона либо невооруженным глазом.

Предполагается, что такой девайс может быть полезным для профессиональных спортсменов. Так, датчик сможет вовремя предупредить о переутомлении или перегреве.