22:16
USD 74.91
EUR 84.02
RUB 1.08
Техноблог

Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS

От представителей американской компании Apple в рамках предстоящего технологического форума WWDC 2020 может поступить ряд громких изменений, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.

Мероприятие запланировано на 22 июня. По мнению известного информатора Джона Проссера, на этом форуме компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone. Кроме того, может последовать заявление о решении переименовать операционную систему iOS в iPhone OS.

В наименовании американской компании используется слово Apple перед какой-либо модификацией смартфона в обзорах или новостной информации. Мобильное устройство на рынке именуют iPhone. В компании могут принять решение об изменении давно принятого названия смартфона, однако большинство покупателей так и будет называть устройства iPhone.

 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/156753/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Четвероногий робот Boston Dynamics официально поступил в продажу
Новую функцию тестируют в мессенджере WhatsApp
Новый Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Эксперты назвали самые тонкие смартфоны, которые ценят пользователи
Как узнать, прослушивают ли ваш смартфон. Комментарий специалиста
Новая схема мошенничества может угрожать пользователям WhatsApp
Астероид, относящийся к категории «потенциально опасных», приближается к Земле
Топ-10 самых продаваемых смартфонов составили эксперты. Кто лидирует?
Он видит даже в темноте. Ученые создали бионический глаз
Новый бюджетный смартфон Samsung представила компания
Популярные новости
Samsung выпустила самый изогнутый и&nbsp;очень дорогой монитор Samsung выпустила самый изогнутый и очень дорогой монитор
В&nbsp;WhatsApp появились денежные переводы. Но&nbsp;пока не&nbsp;для всех В WhatsApp появились денежные переводы. Но пока не для всех
В&nbsp;Кыргызстане разработали портал для организации дистанционного образования В Кыргызстане разработали портал для организации дистанционного образования
Редкие серебристые облака над Землей сфотографировали из&nbsp;космоса Редкие серебристые облака над Землей сфотографировали из космоса
Бизнес
Чего хотят мужчины? Чего хотят мужчины?
Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику&nbsp;КР Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
20 июня, суббота
21:30
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS —...
21:25
В городе Ош убит адвокат Токтогул Кенжебаев
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июня: без осадков
20:37
Самой сексуальной назвали фанаты девушку-бойца в MMA после фото в бикини
19:40
Истязание женщины в Сузаке: группа KyzArt создала эскиз стрит-арта