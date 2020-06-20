От представителей американской компании Apple в рамках предстоящего технологического форума WWDC 2020 может поступить ряд громких изменений, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.

Мероприятие запланировано на 22 июня. По мнению известного информатора Джона Проссера, на этом форуме компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone. Кроме того, может последовать заявление о решении переименовать операционную систему iOS в iPhone OS.

В наименовании американской компании используется слово Apple перед какой-либо модификацией смартфона в обзорах или новостной информации. Мобильное устройство на рынке именуют iPhone. В компании могут принять решение об изменении давно принятого названия смартфона, однако большинство покупателей так и будет называть устройства iPhone.