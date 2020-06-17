Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой OPPO A72

OPPO анонсировала новый среднебюджетный смартфон A72. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Новинка практически не отличается от представленного ранее А52 — здесь стоит тот же 6,5-дюймовый дисплей с матрицей IPS, разрешением Full HD+ и дополнительным фильтром с защитой от синего излучения.

Устройство работает на базе восьмиядерного чипсета Snapdragon 665, имеет 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти. Ее можно расширить с помощью флешки: тройной слот позволяет одновременно установить microSD и две сим-карты.

Основное отличие от младшей модели в камерах. У A72 тоже четыре сенсора, основной из которых получил разрешение 48 мегапикселей. В наборе также широкоформатная камера на 8 мегапикселей, портретный и ToF-модули на 2 мегапикселя каждый.

Емкость батареи — 5 000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Подключив телефон к розетке, пользователь сможет восстановить половину заряда за 45 минут.

Модель доступна в трех расцветках корпуса: черной, белой и фиолетовой.