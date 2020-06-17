00:14
USD 74.73
EUR 84.14
RUB 1.08
Техноблог

Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой OPPO A72

OPPO анонсировала новый среднебюджетный смартфон A72. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Новинка практически не отличается от представленного ранее А52 — здесь стоит тот же 6,5-дюймовый дисплей с матрицей IPS, разрешением Full HD+ и дополнительным фильтром с защитой от синего излучения.

Устройство работает на базе восьмиядерного чипсета Snapdragon 665, имеет 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти. Ее можно расширить с помощью флешки: тройной слот позволяет одновременно установить microSD и две сим-карты.

Основное отличие от младшей модели в камерах. У A72 тоже четыре сенсора, основной из которых получил разрешение 48 мегапикселей. В наборе также широкоформатная камера на 8 мегапикселей, портретный и ToF-модули на 2 мегапикселя каждый.

Емкость батареи — 5 000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Подключив телефон к розетке, пользователь сможет восстановить половину заряда за 45 минут.

Модель доступна в трех расцветках корпуса: черной, белой и фиолетовой.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/156378/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
OPPO представила линейку бюджетных смартфонов A 2020
Новый смартфон OPPO заряжается полностью за 30 минут
Складной смартфон с выдвижной камерой придумали в компании ОРРО
Китайская новинка: OPPO Reno 10x Zoom доступен для предзаказа
В честь «Мстителей». Oppo выпустила ограниченную серию смартфонов F11 Pro
Китайская ОРРО выпустила полностью безрамочный смартфон
Популярные новости
Samsung выпустила самый изогнутый и&nbsp;очень дорогой монитор Samsung выпустила самый изогнутый и очень дорогой монитор
В&nbsp;Кыргызстане разработали портал для организации дистанционного образования В Кыргызстане разработали портал для организации дистанционного образования
Новый смартфон V19 Neo представила компания Vivo Новый смартфон V19 Neo представила компания Vivo
В&nbsp;WhatsApp появились денежные переводы. Но&nbsp;пока не&nbsp;для всех В WhatsApp появились денежные переводы. Но пока не для всех
Бизнес
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; дарит 6&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;честь дня рождения! «ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Открытие нового центра обслуживания &laquo;АКНЕТ&raquo; в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;ЦУМ&raquo; Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»
17 июня, среда
23:49
Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой OPPO A72 Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой OPPO A72...
23:07
В Канаде медведь устроил погоню за койотом и стал героем видео
23:06
В Бишкеке мужчина захватил сожительницу в заложники и ранил ее
22:51
Склад бордюров организовали прямо на газоне. Жители Бишкека ждут объяснений
22:33
Здание филиала центра «Оберег» не подходит для размещения в нем шелтера