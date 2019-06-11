Складной смартфон с выдвижной камерой придумали в компании ОРРО

Китайская компания OPPO предложила еще один вариант дизайна смартфона, оснащенного гибким дисплеем. Об этом сообщил портал LetsGoDigital.

Информация о разработке появилась на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Фото LetsGoDigital

Конструкция устройства предусматривает складывание корпуса так, что половинки экрана оказываются снаружи. Для этого в центральной части есть специальный механизм.

Смартфон по задумке OPPO оборудуют выдвижной камерой. Она расположится в верхней части одной из половинок. Такое исполнение позволит уменьшить ширину рамок вокруг экрана.

Фото LetsGoDigital

В состав выдвижной конструкции войдут несколько модулей: это могут быть два оптических блока и вспышка или сенсор для получения информации о глубине сцены.

Заявка на патент подана осенью 2018 года, а выдан он в июне 2019-го. О том, когда аппарат с предложенной конструкцией может появиться на коммерческом рынке, не сообщается.