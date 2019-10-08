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Техноблог

OPPO представила линейку бюджетных смартфонов A 2020

Фото OPPO. Смартфоны OPPO A9 2020 и OPPO A5 2020

Компания OPPO представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели OPPO A9 2020 и OPPO A5 2020. Новинки, получившие стильный дизайн, ориентированы на средний ценовой сегмент, сообщил портал RG Digital.

Экраны телефонов имеют диагональ 6,5 дюйма. Каплевидный вырез под фронтальную камеру уменьшен на 31,4 процента, а полезная площадь экрана занимает 89 процентов фронтальной поверхности.

В качестве платформы используется бюджетный чипсет Qualcomm Snapdragon 665.

Фото OPPO. В OPPO A9 2020 установлен ​​48-мегапиксельный основной датчик

Модель A9 2020 получила 8 + 128 гигабайт оперативной и встроенной памяти, а A5 2020 — 3 + 64 гигабайта.

Аккумулятор у смартфонов емкий — 5 тысяч мАч, есть поддержка обратной зарядки, чтобы делиться энергией с другими телефонами или гаджетами. Обе модели оснащены модулями NFC.

Фото OPPO. В OPPO A5 2020 установлена задняя камера с четырьмя датчиками и 12- мегапиксельным основным датчиком

Смартфон OPPO A9 2020 получил камеру из четырех модулей: основная на 48 мегапикселей + сверхширокоугольная на 8 мегапикселей + монохромный датчик на 2 мегапикселя + портретная камера на 2 мегапикселя.

Младшей модели досталась четырехмодульная камера с основным сенсором с разрешением 12 мегапикселей. Фронтальные камеры A9 и A5 имеют разрешение 16 и 8 мегапикселей.

В продажу OPPO A5 2020 поступили по цене от $174, OPPO A9 2020 — от $279.

Фото OPPO. Смартфоны OPPO A9 2020 и OPPO A5 2020

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