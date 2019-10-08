OPPO представила линейку бюджетных смартфонов A 2020

Компания OPPO представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели OPPO A9 2020 и OPPO A5 2020. Новинки, получившие стильный дизайн, ориентированы на средний ценовой сегмент, сообщил портал RG Digital.

Экраны телефонов имеют диагональ 6,5 дюйма . Каплевидный вырез под фронтальную камеру уменьшен на 31,4 процента, а полезная площадь экрана занимает 89 процентов фронтальной поверхности.

В качестве платформы используется бюджетный чипсет Qualcomm Snapdragon 665.

Фото OPPO. В OPPO A9 2020 установлен ​​48-мегапиксельный основной датчик

Модель A9 2020 получила 8 + 128 гигабайт оперативной и встроенной памяти, а A5 2020 — 3 + 64 гигабайта.

Аккумулятор у смартфонов емкий — 5 тысяч мАч, есть поддержка обратной зарядки, чтобы делиться энергией с другими телефонами или гаджетами. Обе модели оснащены модулями NFC.

Фото OPPO. В OPPO A5 2020 установлена задняя камера с четырьмя датчиками и 12- мегапиксельным основным датчиком

Смартфон OPPO A9 2020 получил камеру из четырех модулей: основная на 48 мегапикселей + сверхширокоугольная на 8 мегапикселей + монохромный датчик на 2 мегапикселя + портретная камера на 2 мегапикселя.

Младшей модели досталась четырехмодульная камера с основным сенсором с разрешением 12 мегапикселей. Фронтальные камеры A9 и A5 имеют разрешение 16 и 8 мегапикселей.

В продажу OPPO A5 2020 поступили по цене от $174, OPPO A9 2020 — от $279.