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Техноблог

Новый смартфон OPPO заряжается полностью за 30 минут

Фото Twitter/@BrianShenYiRen. Процесс зарядки смартфона с SuperVOOC 2.0 (слева) и SuperVOOC (справа)

Компания OPPO создала новую технологию быстрой зарядки SuperVOOC 2.0. Она позволяет смартфону заряжаться до 100 процентов всего за полчаса, сообщил портал @hi-tech.

Видео с демонстрацией быстрой зарядки в Twitter опубликовал вице-президент OPPO Брайан Шен.

SuperVOOC 2.0 поддерживает зарядку мощностью 65 Вт. Первая версия SuperVOOC предлагала 50 Вт. Для повышения эффективности китайский производитель использовал полупроводники с нитридом галлия. Аккумулятору емкостью 4 000 мАч достаточно 30 минут, чтобы полностью восполнить заряд.

Как пишет Engadget, новая технология останется эксклюзивной для флагманских устройств OPPO. Первым смартфоном с использованием SuperVOOC 2.0 станет OPPO Reno Ace. Презентация девайса запланирована на 10 октября.

Менее топовые гаджеты, скорее всего, получат поддержку 30 Вт VOOC 4.0. Эта технология заряжает батарею на 4 000 мАч до 67 процентов за те же полчаса.
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