Oppo представила смартфон Oppo X 2021 с раздвижным экраном

Китайская компания Oppo, принадлежащая холдингу BBK, представила концепт «смартфона будущего» Oppo X 2021. Его главной особенностью стал раздвижной дисплей, сообщило издание «Популярная механика».
Новый форм-фактор будет удобен для просмотра видео, игр и серфинга в интернете.
Реализация Oppo X 2021 стала возможной благодаря гибкому OLED-дисплею и специально разработанному механизму с двумя электромоторами, диаметр которых составляет всего
При нажатии на сенсорную кнопку на боковой грани корпуса срабатывает механизм, который раздвигает смартфон, вытягивая изнутри скрытую часть дисплея.
В закрытом виде диагональ Oppo X 2021 составляет
При создании Oppo X 2021 компания получила 122 патента, 12 из которых относятся к выдвижному механизму.
По мнению компании, такая вариация смартфона-трансформера удобнее и практичнее, чем складные девайсы, которые производит Samsung, Huawei и Motorola, поскольку при раскрытии и закрытии устройства не появляется полосы сгиба — самого уязвимого места складных смартфонов. Следовательно, выдвижные смартфоны практичнее конкурентов.
Oppo не раскрывает технические характеристики новинки. Также неизвестно, поступит ли Oppo X 2021 в массовое производство.