Oppo представила смартфон Oppo X 2021 с раздвижным экраном

Китайская компания Oppo, принадлежащая холдингу BBK, представила концепт «смартфона будущего» Oppo X 2021. Его главной особенностью стал раздвижной дисплей, сообщило издание «Популярная механика».

Новый форм-фактор будет удобен для просмотра видео, игр и серфинга в интернете.

Реализация Oppo X 2021 стала возможной благодаря гибкому OLED-дисплею и специально разработанному механизму с двумя электромоторами, диаметр которых составляет всего 6,8 миллиметра .

При нажатии на сенсорную кнопку на боковой грани корпуса срабатывает механизм, который раздвигает смартфон, вытягивая изнутри скрытую часть дисплея.

В закрытом виде диагональ Oppo X 2021 составляет 6,7 дюйма , а при раскрытии увеличивается до 7,4 дюйма . Для защиты экрана используется специальный слой Warp Track, толщина которого всего 0,1 миллиметра .

При создании Oppo X 2021 компания получила 122 патента, 12 из которых относятся к выдвижному механизму.

Фото Oppo. Концепт смартфона Oppo X 2021

По мнению компании, такая вариация смартфона-трансформера удобнее и практичнее, чем складные девайсы, которые производит Samsung, Huawei и Motorola, поскольку при раскрытии и закрытии устройства не появляется полосы сгиба — самого уязвимого места складных смартфонов. Следовательно, выдвижные смартфоны практичнее конкурентов.

Oppo не раскрывает технические характеристики новинки. Также неизвестно, поступит ли Oppo X 2021 в массовое производство.