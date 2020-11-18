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Техноблог

Oppo представила смартфон Oppo X 2021 с раздвижным экраном

Фото Oppo. Концепт смартфона Oppo X 2021

Китайская компания Oppo, принадлежащая холдингу BBK, представила концепт «смартфона будущего» Oppo X 2021. Его главной особенностью стал раздвижной дисплей, сообщило издание «Популярная механика».

Новый форм-фактор будет удобен для просмотра видео, игр и серфинга в интернете.

Реализация Oppo X 2021 стала возможной благодаря гибкому OLED-дисплею и специально разработанному механизму с двумя электромоторами, диаметр которых составляет всего 6,8 миллиметра.

При нажатии на сенсорную кнопку на боковой грани корпуса срабатывает механизм, который раздвигает смартфон, вытягивая изнутри скрытую часть дисплея.

В закрытом виде диагональ Oppo X 2021 составляет 6,7 дюйма, а при раскрытии увеличивается до 7,4 дюйма. Для защиты экрана используется специальный слой Warp Track, толщина которого всего 0,1 миллиметра.

При создании Oppo X 2021 компания получила 122 патента, 12 из которых относятся к выдвижному механизму.

Oppo
Фото Oppo. Концепт смартфона Oppo X 2021

По мнению компании, такая вариация смартфона-трансформера удобнее и практичнее, чем складные девайсы, которые производит Samsung, Huawei и Motorola, поскольку при раскрытии и закрытии устройства не появляется полосы сгиба — самого уязвимого места складных смартфонов. Следовательно, выдвижные смартфоны практичнее конкурентов.

Oppo не раскрывает технические характеристики новинки. Также неизвестно, поступит ли Oppo X 2021 в массовое производство.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/173514/
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