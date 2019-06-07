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Техноблог

Китайская новинка: OPPO Reno 10x Zoom доступен для предзаказа

Фото 24Gadget. Смартфон OPPO Reno 10x Zoom

Новый китайский смартфон с тремя камерами OPPO Reno 10x Zoom начнут продавать с 15 июня, но компания объявила недельный предзаказ. Производитель выпустил девайс в двух цветах: «лазурный океан» и «черный графит», сообщил портал @hi-tech.

Гаджет получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2340×1080 точек, с тонкими рамками и без различных вырезов на экране. Он защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 6.

Отсутствие всевозможных вырезов на экране под фронтальную камеру не говорит об ее отсутствии — она выдвижная на 16 мегапикселей. Основная камера тройная — 48 + 8 + 13 мегапикселей.

Фото из интернета. Смартфон OPPO Reno 10x Zoom
Отличительной особенностью нового Reno является 10-кратный гибридный зум, три модуля камеры работают одновременно, дополняя друг друга. Также смартфон имеет двойную систему оптической стабилизации для основного объектива.

Оперативная память — 8 гигабайт, встроенная — 256 гигабайт. Аккумулятор — 4 тысячи 065 мАч.

Розничная цена смартфона составит от 65 тысяч сомов.
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