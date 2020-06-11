Европейский комитет по защите данных проверит TikTok

Европейский комитет по защите данных намерен проверить соцсеть TikTok. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение комитета.

Ранее в комитет поступил запрос от депутата Европарламента, который озаботился вопросом сбора персональных данных европейцев этой социальной сетью, принадлежащей китайской компании.

Комитет также изучит, насколько соответствуют системы распознавания лица правилам охраны персональных данных в ЕС.

TikTok — популярная соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Принадлежит китайской компании ByteDance.