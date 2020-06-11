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Техноблог

Новый Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Китайский производитель гаджетов Xiaomi раскрыл новые подробности о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 5.

Новинку можно будет купить уже в этом месяце.

Реклама нового гаджета рассказывает о технологии зарядки браслета: для новинки была разработана магнитная зарядка. Это позволит пользователям не снимать гаджет с ремешка, чтобы зарядить устройство. Зарядка крепится к специальной площадке на фитнес-браслете, контакты расположены на задней панели Mi Band 5.

Компания Xiaomi подтвердила, что новый браслет будет с увеличенным дисплеем в 1,2 дюйма. Устройство будет оборудовано функцией пульсоксиметра: возможно измерять уровень кислорода в крови.

Официальная презентация новинки пройдет сегодня, 11 июня.

Ранее сообщалось, что фитнес-гаджет Xiaomi Mi Band 5 появится в свободной продаже 18 июня.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/155664/
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