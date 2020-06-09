Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники

Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое традиционно проводит авторитетное издание Auto Express.

На 10-й позиции расположилась Mazda CX-5 — с 13,6 процента машин случались неприятности, и большинство из них были связаны с электроникой. Индекс надежности равен 95,52 процента.

У Subaru XV данный показатель равен 95,66 процента, причем у 12,4 процента были обнаружены проблемы хоть и редкие, но достаточно различные. У нового Toyota RAV4 проблемы застигнуты в 11,5 процента случаев. Все они, впрочем, незначительные.

Далее автолюбители поставили Lexus NX с таким же результатом. Чаще всего владельцы жаловались на проблемы спутниковой навигации. Между тем индекс надежности у моделей различается — 95,71 процента и 95,74 процента соответственно.

У Seat Arona он равняется 95,88 процента, несмотря на 12,3 процента авто с выявленными за время эксплуатации проблемами. Зачастую, они касались работы ремней безопасности.

Далее находится Toyota CH-R — 95,95 процента, хотя у 14,3 процента автомобилей что-то пошло не так. Новый Peugeot 3008 был оценен 96,09 процента, хотя 11,8 процента владельцев жаловались на то, что с этим кроссовером были некоторые неприятности.

В тройку попал Lexus RX — 96,6 процента и 9 процентов автомобилей с выявленными дефектами. У Subaru Outback результат 97,24 процента, хотя 13,5 процента автовладельцев пожаловались на случившиеся беды, в основном по части электрики.

Однако самое удивительное, что названный самым надежным кроссовер Volvo XC40 (индекс 98 процентов) дал повод 15,9 процента хозяев пожаловаться на ту или иную проблему.