Эксперты назвали самые тонкие смартфоны, которые ценят пользователи

Технологические корпорации начинают выпускать все больше сверхтонких смартфонов, а пользователи ценят их за компактность и утонченность. Эксперты определили самые популярные у пользователей модели.

На первой позиции расположился аппарат Huawei Mate X размером 5,4 миллиметра. Складной флагман китайской компании в развернутом виде обладает OLED-экраном разрешением 2480×2200, который хорошо подходит для многозадачности и игр. В сложенной форме девайс имеет экран в 6,6 дюйма и толщиной до 11 миллиметров. Работает технологический продукт на аккумуляторе емкостью 4 500 мАч с функцией оперативной зарядки SuperWharge 55W.

На втором месте Samsung Galaxy Fold в 6,93 миллиметра. Эта дорогостоящая модификация оснащается 7,3-дюймовым складным дисплеем, основной трехсенсорной камерой, режимом макросъемки и оптической стабилизацией. Изображения получаются «сглаженными», но хорошо смотрятся даже при не самом лучшем освещении. Преимущества смартфона — уникальный внешний вид и 12 Гб оперативки, недостатки — большая цена и хрупкая конструкция.

Замыкает топ-3 самых тонких девайсов Motorola Razr 2019 в 6,9 миллиметра. Аппарат может похвастаться защитой от брызг, 6,2-дюймовым экраном OLED, топовой производительностью благодаря чипу Snapdragon 710 и 6 Гб оперативной памяти. Минусом этого гаджета является немалый вес, лишь одна SIM-карта, плюсом — быстрый дактилоскопический сканер.

Также в перечне оказались смартфоны Honor View 10 (6,9 мм), iPhone SE 2020 (7,3 мм), Huawei Nova 5 Pro (7,3 мм), Motorola Z4 (7,3 мм), Huawei P30 Lite (7,4 мм), Xiaomi Mi 9 SE (7,45 мм), Samsung Galaxy A71 (7,7 мм).