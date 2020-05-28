Топ-10 самых продаваемых смартфонов составили эксперты. Кто лидирует?

Согласно аналитической компании Omdia Research, iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в период с января по март 2020 года.

Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 миллиона iPhone 11 во всем мире.

iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 миллиона единиц.

Вторую позицию по популярности занял смартфон южнокорейского производителя — Samsung Galaxy A51. За отчетный период было реализовано 6,8 миллиона устройств по всему миру. Тройку лидеров замыкает Redmi Note 8 с 6,6 миллиона проданных гаджетов.

В целом в топ-10 самых продаваемых смартфонов с января по март 2020-го вошло четыре смартфона Apple и четыре аппарата Samsung. С пятого по седьмое место рейтинга расположились iPhone Xr с результатом 4,7 миллиона, iPhone 11 Pro Max — 4,2 миллиона, и Galaxy A10s — 3,9 миллиона. Замыкает рейтинг следующие гаджеты: iPhone 11 Pro — 3,8 миллиона смартфонов (8-е место), Galaxy S20+ 5G — 3,5 миллиона (9-е место) и Galaxy A30s — 3,4 милллиона (10-е место).

Как предполагает Omdia Research, из-за пандемии COVID-19 в этом году мировой рынок смартфонов сократится. Также сообщается, что развертывание 5G будет проходить медленнее, чем ожидалось. Это в свою очередь приведет к тому, что многие пользователи не будут менять свои нынешние смартфоны на новые модели.

Если взглянуть на самые популярные смартфоны 5G, то Samsung удалось опередить Huawei и стать ведущим поставщиком благодаря серии S20. Топ-5 самых продаваемых смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения: