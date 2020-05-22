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Техноблог

Он видит даже в темноте. Ученые создали бионический глаз

В Гонконге создали бионический глаз с чувствительностью лучше, чем у человека. По словам исследователей, в будущем эта технология будет применяться для создания протезов и гуманоидной робототехники. О разработке ученых сообщает журнал Nature.

Бионический глаз, созданный в Гонконгском университете науки и технологии, уже прошел соответствующие тесты и испытания и показал себя не просто наравне с человеческим глазом, но даже лучше. По сути, это устройство представляет собой трехмерную искусственную сетчатку, которая имеет очень плотный массив чрезвычайно чувствительных к свету нанопроводов. Изогнутая мембрана создана из оксида алюминия и оснащена миниатюрными датчиками из перовскита, светочувствительного материала, который используется в солнечных элементах.

Провода, имитирующие зрительную кору головного мозга, передают визуальную информацию, собранную этими датчиками, на компьютер для обработки. А нанопроволоки настолько чувствительны, что могут превзойти оптический диапазон длин волн человеческого глаза, позволяя бионическому глазу реагировать на длины волн 800 нм, то есть работать на пороге между визуальным светом и инфракрасным излучением.

Это означает, что устройство может видеть вещи в темноте, когда человеческий глаз уже ничего не различает. По словам разработчиков, обладатель такого глаза приобретет способность ночного видения. Исследователи также утверждают, что глаз может реагировать на изменения света быстрее, чем человеческий, что позволяет ему приспособиться к изменяющимся условиям за меньшее время.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/153527/
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