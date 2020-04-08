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Техноблог
Сюжет: Новый коронавирус

Карантин в Кыргызстане. Нагрузка на сети мобильных операторов резко выросла

Фото из интернета. Количество звонков сократилось, зато выросло использование мобильного интернета

В связи с введением на части территории Кыргызстана режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в условиях самоизоляции подавляющее большинство жителей страны ушли в Сеть. Кыргызстанцы получают текущую и оперативную информацию о распространении коронавируса, сводках республиканского штаба, отчетах чиновников, а также просто развлекаются в Глобальной паутине. Многие жалуются на ухудшение предоставляемых провайдерами услуг.

Ведущие сотовые операторы рассказали 24.kg, как выросла нагрузка.

Комментарий ОсОО «НУР Телеком» (Мобильный оператор О!)

«В целом рост трафика передачи данных с началом карантина составил около 20 процентов. При этом с учетом перемещения части населения и студентов из больших городов Бишкека и Оша в регионы трафик тоже растет непропорционально и создает значительные перегрузки в часы пик в регионах», — проинформировали в компании.

Так, в Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях в сети О! рост потребления трафика передачи данных составил около 30 процентов. В Нарыне — более 40 процентов. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях — 25-28 процентов.

В компании согласились, что с учетом такого взрывного роста трафика в мобильных сетях абоненты могут испытывать снижение скоростей интернета при использовании мобильного телефона, особенно в часы наибольшей нагрузки.

«Невозможность использовать некоторые приложения, видеосервисы и видеоконференции из-за нехватки скорости для их работы тоже может иметь место. Просим своих абонентов относиться с пониманием к сложившейся ситуации с учетом действия режима чрезвычайного положения», — отметили в офисе сотового оператора.

Комментарий ООО «Скай Мобайл» (Beeline)

Количество звонков упало примерно на 5-10 процентов в зависимости от времени дня. Это произошло, потому что весь бизнес стоит, резко снизилась деловая активность малого и среднего предпринимательства.

«Однако зафиксирован рост использования мобильного интернета. В среднем он составил 20 процентов. Мы так и предполагали и были к этому готовы. Мы усилили присутствие базовых 4G-станций, так что проблем в сети нет», — проинформировали в компании.

Комментарий сотового оператора MegaCom

«Объемы интернет-трафика за последние недели выросли на 20 процентов по сравнению с началом года, в отдельные дни рост составляет до 30 процентов. Наиболее значительно вырос объем трафика в ночное время. Серьезный рост также наблюдается в «пиковое» вечернее время и днем», — рассказали в ЗАО «Альфа Телеком».

По данным компании, расход интернет-трафика приходится в основном на YouTube, социальные сети и мессенджеры.

С начала года количество подключений составило около 100 тысяч интернет-пользователей.

«Потребление интернет-трафика демонстрирует серьезный рост. Сотрудники ЗАО «Альфа Телеком», в том числе технические специалисты и монтажные бригады, работают в усиленном режиме для обеспечения бесперебойного функционирования нашего оборудования. MegaCom прилагает все возможные усилия для того, чтобы наши абоненты оставались на связи и были обеспечены доступом к высокоскоростному мобильному интернету», — проинформировали в компании.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/149469/
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