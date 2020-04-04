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Техноблог
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан попал на сайт Google, отслеживающий передвижения людей на карантине

Корпорация Google запустила сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса без указания геолокации конкретных людей.

Как говорится в заявлении компании, на портале COVID-19 Community Mobility Reports пользователи смогут отследить посещаемость торговых и развлекательных комплексов, супермаркетов и аптек, парков и других общественных мест после введения режима самоизоляции в большей части стран из-за распространения коронавируса.

В компании добавили: чтобы защитить персональные данные клиентов, Google будет публиковать только общую информацию о посещении указанных объектов. Отчеты будут включать информацию, собранную за несколько недель.

Статистику будут вести в 131 стране, в том числе в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Россия пока не попала на портал. Но в компании уверяют, что список стран пополнится. В Google уверены, что сайт поможет властям государств оценить соблюдение мер во время карантина.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/149142/
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