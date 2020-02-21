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Техноблог

Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 миллиардов

Американское налоговое управление заявило, что компания Facebook не выплатила около $9 миллиардов налогов. Об этом сообщило Reuters.

По данным налогового управления, социальная сеть уклонилась от уплаты налогов в 2010 году при помощи дочерней компании в Ирландии.

Налоговики утверждают, что Facebook искусственно занижала цену интеллектуальной собственности, проданной «дочке». Сумма их сделки составляет $6,5 миллиарда. Кроме того, в Ирландии ставка налога на прибыль ниже, чем в США (12,5 против 35 процентов).

В компании заявили, что они были вынуждены так поступить из-за имеющихся рисков, связанных с выходом на международные финансовые биржи.

Известно, что налоговое управление уже направило иск против Facebook в суд Сан-Франциско.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144334/
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