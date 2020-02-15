Microsoft показала, как работает ее первый раскладной смартфон на Android

Microsoft показала разработчикам и журналистам возможности Surface Duo — как модифицированный Android работает с двумя экранами. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Компания модифицировала систему жестов и управления в системе, чтобы смартфон позволял одновременно работать с двумя разными приложениями или раскрыть одну программу на два экрана. Демонстрацию провели на примере приложения Google Maps — карты сначала открыли на одном дисплее, а потом развернули на два экрана.

Важный нюанс: когда приложение открывается на два экрана, окно визуально разделяется из-за рамки между двумя половинами. В таком режиме не получится, например, нормально посмотреть фильм — видео разделится на две половины.

Surface Duo больше подходит для того, чтобы открыть ролик на одном экране, а на другой половине заниматься другими делами.

У Surface Duo два 5,6-дюймовых дисплея, которые складываются как ноутбук. В разложенном состоянии получается планшет с 8,3-дюймовым экраном, только посередине будет небольшая рамка.

Surface Duo станет первым смартфоном Microsoft на Android и первым смартфоном с момента продажи мобильного бизнеса Nokia в 2016 году.