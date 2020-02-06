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Техноблог

В ключи для автомобиля превратят iPhone и Apple Watch

Фото из интернета. iPhone и Apple Watch превратят в ключи для автомобиля

Компания Apple выпустила первую бета-версию своей мобильной платформы iOS 13.4. В ней обнаружили полезную новую функцию под названием CarKey, сообщил портал iXBT.

CarKey позволит использовать смартфоны iPhone и умные часы Apple Watch в качестве ключей автомобиля.

С помощью мобильных устройств Apple станет возможным открыть, закрыть и завести автомобиль. Для этого машине требуется поддерживать NFC. Аутентификации с помощью Face ID не потребуется, начальное сопряжение произведут через приложение Wallet (Кошелек).

Таким «ключом» можно будет поделиться с другими пользователями, например членами семьи.

Новых водителей можно приглашать через приложение Wallet, и они смогут пользоваться своими iPhone или Apple Watch для доступа к автомобилю.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142840/
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