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Техноблог

Писатель Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

Известный американский писатель Стивен Кинг раскритиковал соцсеть Facebook за «ложь» в политической рекламе и удалил свою страницу.

«Я покидаю Facebook. Не устраивает поток ложной информации, которая допускается в его политической рекламе, и я не уверен в ее способности защитить конфиденциальность своих пользователей. Следите за мной (и Молли, она же «Вещи зла») в Twitter, если хотите», — написал Стивен Кинг.

Facebook попал в центр скандала после того, как данные 87 миллионов пользователей соцсети, в основном в США, скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambridge Analytica.

В декабре 2019 года стало известно о краже жестких дисков с данными 29 тысяч сотрудников Facebook.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142345/
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