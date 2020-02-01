Писатель Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

Известный американский писатель Стивен Кинг раскритиковал соцсеть Facebook за «ложь» в политической рекламе и удалил свою страницу.

«Я покидаю Facebook. Не устраивает поток ложной информации, которая допускается в его политической рекламе, и я не уверен в ее способности защитить конфиденциальность своих пользователей. Следите за мной (и Молли, она же «Вещи зла») в Twitter, если хотите», — написал Стивен Кинг.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020

Facebook попал в центр скандала после того, как данные 87 миллионов пользователей соцсети, в основном в США, скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambridge Analytica.

В декабре 2019 года стало известно о краже жестких дисков с данными 29 тысяч сотрудников Facebook.