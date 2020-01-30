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Техноблог

Facebook за год заработал $70 миллиардов

Выручка Facebook в 2019-м выросла на 27 процентов и составила $70,7 миллиарда. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет компании.

Чистая прибыль компании выросла на 7 процентов — до $7,3 миллиарда.

Акции Facebook за прошлый год выросли на 55 процентов и сейчас стоят более $220 за ценную бумагу.

Ежедневная аудитория соцсети составляет 1,66 миллиарда пользователей, ежемесячная — 2,5 миллиарда.

Каждый месяц всеми приложениями компании, в том числе Instagram, Messenger и WhatsApp, пользуются 2,89 миллиарда человек.

Состояние основателя соцсети Марка Цукерберга Forbes оценивает на сумму около $77 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142108/
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