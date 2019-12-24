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Техноблог

Армия США получила на вооружение «Серого волка»

Фото DefPost. Вертолет Leonardo MH-139A Grey Wolf

Стратегическое авиационное командование ВВС США получило первый вертолет Leonardo MH-139A Grey Wolf. Об этом сообщило издание DefPost.

Вертолет получил название Grey Wolf («Серый волк») в честь животных, которые обитают в местах грядущей эксплуатации MH-139A. Он является многофункциональной машиной, способной перевозить до 15 человек и выполнять боевые задачи.

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Всего контракт на закупку MH-139A подразумевает поставку ВВС США сразу 84 вертолетов, а стоимость техники вместе с обслуживанием и обучением персонала составляет $2,4 миллиарда.

Первый экземпляр передали 413-й испытательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дьюк-Филд, где вертолет будет проходить испытания. В начале 2020 года эскадрилья получит еще три вертолета, а полноценные поставки запланированы на 2021-й.
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