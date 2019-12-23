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Техноблог

В слежке за пользователями обвинили китайскую Xiaomi

Фото Forbes. Смартфон Xiaomi Mi 9T

Китайские власти обвинили компании Xiaomi и Tencent в незаконном сборе персональных данных пользователей. Об этом сообщил портал Gizchina.

Министерство промышленности и информатизации КНР составило список из 41 приложения, разработанного двумя крупнейшими местными фирмами. По мнению правительства Китая, перечисленные программы нарушают местные законы о сборе и перепродаже персональных данных.

Помимо популярных приложений вроде Xiaomi Finance или мессенджера Tencent QQ, в список властей попали сервисы и других китайских гигантов, например, Sina Corp, владелец Weibo. Также в незаконной слежке за пользователями обвинили новостные агрегаторы и сервисы доставки еды.

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Правительство КНР недавно инициировало активную борьбу с сервисами, которые нарушают закон о сборе и коммерческом использовании персональной информации пользователей. В рамках кампании мобильные приложения попадают в черный список и их блокируют на территории страны.

С момента начала работы по проверке приложений на исполнение законов о защите данных более 8 тысяч сервисов признали нарушения и объявили об их исправлении. Однако 41 программа все еще вызывает вопросы у властей. Эти приложения слишком часто запрашивают у пользователя различные разрешения и в некоторых случаях усложняют процесс отказа от продления платной подписки.
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