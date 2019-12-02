Доступ в интернет «по лицу» ввел Китай

Фото Depositphotos. В Китае для входа в интернет потребуется не только паспорт, но и сканирование лица

С 1 декабря в Китае начал действовать новый закон, по которому всем гражданам для доступа в интернет понадобится не только национальное удостоверение личности, но и дополнительная идентификация через сканирование лица. Об этом сообщило BBC.

Инициатива направлена на борьбу со случаями интернет-мошенничества, однако она снижает уровень сетевой анонимности. Проект закона предложили в сентябре, когда в Гонконге уже полгода шли протесты против закона об экстрадиции — участники протестного движения пользовались интернет-сервисами для координации действий.

Китай активно использует распознавание лиц в системе уличного наблюдения. Страна стала лидером по внедрению подобных технологий. В 2017-м в КНР работало 170 миллионов камер, а к 2020 году их число вырастет еще на 400 миллионов.

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При этом китайцы сами активно пользуются технологией распознавания лиц в повседневной жизни, например, для оплаты продуктов в супермаркете или навигации в аэропорту.

Во многих странах для доступа к мобильному интернету пользователю необходим паспорт для оформления SIM-карт. Китай дополняет процедуру сканированием лица, чтобы проверить соответствие данных пользователя. Так у властей появится механизм идентификации любого пользователя, поскольку большинство китайцев пользуется сетью через свои смартфоны.