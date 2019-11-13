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Техноблог

Facebook запустил свой платежный сервис. Работает он и в WhatsApp

Facebook представил собственный платежный сервис Facebook Pay, который позволит пользователям сервисов компании проводить платежи между платформами. Речь о WhatsApp, Instagram и самом Facebook, сообщил портал @hi-tech со ссылкой на блог компании.

Facebook
Фото Facebook. Как выглядит мобильная версия Facebook Pay

По словам разработчиков, пользователи Facebook давно переводят деньги между сервисами для оплаты покупок, благотворительности и перечисляют деньги друг другу. Новый сервис должен сделать операции проще и безопаснее.

В Facebook Pay заявлены следующие функции:

— сохранение предпочитаемого способа оплаты, чтобы при необходимости каждый раз не вводить данные карты заново;

— на разных устройствах с одним аккаунтом Facebook нужно активировать услугу отдельно — она не автоматическая;

— можно просматривать историю платежей, управлять способами оплаты и менять другие настройки в одном месте.

Новый сервис заработает с середины ноября в США. Им можно воспользоваться для фандрайзинга, оплаты встроенных покупок в играх, покупки билетов и переводов другим людям.

После Facebook Pay начнет расширять круг пользователей, кому доступна система, и начнет работу на других платформах.

Как начать работу с Facebook Pay:

1. Перейти в настройки, выбрать пункт Facebook Pay (если он доступен).

2. Добавить способ оплаты.

3. Готово. Теперь при оплате внутри соцсети вы сможете пользоваться новым сервисом.

«Facebook Pay — это часть нашей работы по превращению торговли в более удобный, доступный и безопасный процесс в наших приложениях. Мы верим, что поможем компаниям расти, а людям — покупать и продавать вещи через интернет», — отметили в Facebook.
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