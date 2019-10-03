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Техноблог

Samsung полностью свернет производство смартфонов в Китае

Фото из интернета. Samsung не выдерживает конкуренции в Китае

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics прекратит производство смартфонов в Китае. Об этом со ссылкой на ее заявление сообщило Reuters.

Решение принято на фоне жесткой конкуренции с местными производителями смартфонов, замедления экономики Китая и продолжающейся торговой войны между Китаем и США.

Samsung прекратит производство на единственном продолжавшем работать заводе в Китае — в городе Хойчжоу, провинция Гуандун.

Еще летом корпорация сообщила о сокращении производства и числа сотрудников на заводе, а в 2018-м остановила производство на остальных китайских заводах, выпускавших смартфоны.

По данным компании Counterpoint, в первом квартале доля Samsung на китайском рынке смартфонов упала до 1 процента (в 2013-м она достигала 15 процентов).

«В Китае люди покупают бюджетные смартфоны местных брендов и премиальные смартфоны Apple или Huawei. У Samsung мало надежды на восстановление своей доли», — считает аналитик компании Cape Investment & Securities Пак Сон Сун.
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