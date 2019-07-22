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Техноблог

В смартфонах iPhone 2020 года появятся дисплеи с частотой 120 герц

Фото из интернета. Презентация новых iPhone XS

В смартфонах iPhone, которые будут представлены в 2020 году, появятся дисплеи с частотой 120 герц. В настоящее время американская компания Apple ведет переговоры о поставке таких экранов южнокорейскими производителями электроники Samsung и LG.

Как сообщает известный инсайдер Ice Universe, речь идет о возможной поставке дисплеев с изменяющейся кадровой частотой со значениями 60 или 12 герц. Вероятнее всего, пользователи будущих устройств смогут самостоятельно менять значение частоты.

Таким образом, Apple в очередной раз подтвердит копирование и использование новейших технологий своих прямых конкурентов. В этом в последнее время фирму часто обвиняют пользователи.
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