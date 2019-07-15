Операционная система от Huawei получила новое название.

В августе должна состояться презентация операционной системы Huawei для смартфонов и других мобильных устройств. Об ОС уже неоднократно сообщалось, и всегда она упоминалась под названием Hongmeng, но еще фигурировали названия Ark и Oak.

Однако, судя по последним данным, операционную систему назовут Harmony, ведь именно такую торговую марку Huawei зарегистрировала в европейском патентном ведомстве.

В заявке указано, что Harmony будет использоваться для ОС. Напомним, что Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также в ноутбуках и устройствах интернета вещей.