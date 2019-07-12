В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии. Например, нанести рисунок или обрезать.

Нововведение находится в стадии тестирования. Функция сохранит место в памяти смартфона, так как пользователю не придется создавать копию изображения, а вот сам WhatsApp будет хранить на своих серверах оригинал и отредактированную версию.

Сама функция появляется при полном просмотре изображения. Меню для редактирования предлагает добавить на фотографию рисунок, надпись, эмодзи или обрезать ее.

Нововведение появится в приложениях на iOS и Android.