22:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

Фото из интернета

В ближайшем обновлении WhatsApp пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии. Например, нанести рисунок или обрезать.

Нововведение находится в стадии тестирования. Функция сохранит место в памяти смартфона, так как пользователю не придется создавать копию изображения, а вот сам WhatsApp будет хранить на своих серверах оригинал и отредактированную версию.

Сама функция появляется при полном просмотре изображения. Меню для редактирования предлагает добавить на фотографию рисунок, надпись, эмодзи или обрезать ее.

Нововведение появится в приложениях на iOS и Android.
Ссылка:
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10. Появились рекламные фото
Apple обновила MacBook Air и MacBook Pro и снизила цены для студентов
Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud
Instagram будет защищать своих пользователей от травли и оскорблений
Sony разрабатывает смартфон с гибким экраном
ОС HongMeng от Huawei работает более быстрее, чем Android и macOS
Samsung выпустила специальную версию смартфона Galaxy A80
Пользователи Android стали жертвами мошенников. Есть ли среди них ты — проверь
В компании Xiaomi пожаловались на завышенные требования пользователей
Будьте осторожны! Samsung Galaxy S10 взорвался на зарядке
Популярные новости
Как будет выглядеть Samsung Galaxy Note&nbsp;10. Появились рекламные фото Как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10. Появились рекламные фото
Apple обновила MacBook Air и&nbsp;MacBook Pro и&nbsp;снизила цены для студентов Apple обновила MacBook Air и MacBook Pro и снизила цены для студентов
Sony разрабатывает смартфон с&nbsp;гибким экраном Sony разрабатывает смартфон с гибким экраном
Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud
Бизнес
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo; откроют больше возможностей для клиентов Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» откроют больше возможностей для клиентов
13&nbsp;магазинов O!Store на&nbsp;Иссык-Куле помогут вам стать мобильными! 13 магазинов O!Store на Иссык-Куле помогут вам стать мобильными!
Кыргызтелеком подключил к&nbsp;интернету региональные экстренные службы Кыргызтелеком подключил к интернету региональные экстренные службы
В&nbsp;Кара-Кульдже открыт новый фирменный салон MegaCom В Кара-Кульдже открыт новый фирменный салон MegaCom