Как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10. Появились рекламные фото

Появились рекламные изображения новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+. Официальные фотографии устройства утекли в Сеть.

Отметим, что не так давно компания анонсировала рекламный видеоролик Samsung Galaxy Note 10, где также была анонсирована дата выхода нового гаджета. На видео производители явно намекали на то, что «планшетофон» сможет заменить сразу несколько устройств, среди которых и компьютер.

Официальная презентация смартфона состоится 7 августа. Предварительная стоимость нового Galaxy Note 10 составит минимум $1,1 тысячи. В настоящее время неизвестный зарубежный инсайдер опубликовал изображения именно Galaxy Note 10, а не Galaxy Note 10+. Кроме того, в устройстве будут топовые характеристики и стилус с новыми возможностями. Дисплей окружен очень тонкими рамками. Можно также отметить отсутствие кнопки для вызова виртуального помощника Bixby.

Фото из интернета. Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 получит прямоугольную форму и безрамочный экран с миниатюрным отверстием, расположенным в верхней центральной части гаджета. В этом отверстии расположится фронтальная камера, которая получит один модуль. Тройная основная камера будет находиться в левом верхнем углу, а вот старшая версия Samsung Galaxy Note 10+ будет оснащена камерой с четырьмя модулями.