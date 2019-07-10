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Техноблог

Apple обновила MacBook Air и MacBook Pro и снизила цены для студентов

Фото из интернета

Apple обновила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, говорится в сообщении компании.

«Apple обновила MacBook Air, добавив в устройство поддержку технологии True Tone и снизив цену до $1 тысячи 99, а также для студентов — до $999. Кроме того, 13-дюймовый MacBook Pro стоимостью $1 тысяча 299 теперь оснащен четырехъядерными процессорами восьмого поколения, что делает его в два раза мощнее, чем раньше. Теперь он также оснащен сенсорной панелью и Touch ID, дисплеем True Tone Retina, чипом безопасности Apple T2 и доступен студентам за $1 тысячу 199», — отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что осенью оба устройства можно будет обновить до операционной системы macOS Catalina. Как ранее сообщал портал 9to5mac, в бета-версиях прошивки появилась возможность авторизации в облачном хранилище iCloud с помощью Face ID и Touch ID.

В начале июля 9to5mac со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо также заявлял, что Apple собирается отказаться от фирменной клавиатуры «бабочка» в новых версиях MacBook. Ее заменит новый дизайн клавиатуры, основанный на ножничных переключателях.
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