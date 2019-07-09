Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud

Браузерная версия облачного сервиса iCloud будет поддерживать биометрическую авторизацию через Face ID или Touch ID. Эта возможность появится в будущих версиях операционных систем компании.

На устройстве с бета-версиями iOS, iPadOS или macOS вы увидите новое всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы войти в систему, используя свой Apple ID с биометрическими данными, сообщает 9to5mac.

В компании считают, что вход с использованием Face ID и Touch ID на iCloud проще и безопаснее, чем ввод данных вручную.

Ранее Apple выпустила третью бету-версию iOS 13 для разработчиков. Пользователи обнаружили в ней новую особенность для FaceTime, которая решает проблемы со зрительным контактом. В большинстве случаев при видеозвонках пользователи смотрят на человека в дисплее, из-за чего создается впечатление, что их взгляд направлен в сторону. Новая функция FaceTime Attention Correction должна исправить эту ситуацию.