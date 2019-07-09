00:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud

Фото из интернета

Браузерная версия облачного сервиса iCloud будет поддерживать биометрическую авторизацию через Face ID или Touch ID. Эта возможность появится в будущих версиях операционных систем компании.

На устройстве с бета-версиями iOS, iPadOS или macOS вы увидите новое всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы войти в систему, используя свой Apple ID с биометрическими данными, сообщает 9to5mac.

В компании считают, что вход с использованием Face ID и Touch ID на iCloud проще и безопаснее, чем ввод данных вручную.

Ранее Apple выпустила третью бету-версию iOS 13 для разработчиков. Пользователи обнаружили в ней новую особенность для FaceTime, которая решает проблемы со зрительным контактом. В большинстве случаев при видеозвонках пользователи смотрят на человека в дисплее, из-за чего создается впечатление, что их взгляд направлен в сторону. Новая функция FaceTime Attention Correction должна исправить эту ситуацию.
Ссылка:
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Instagram будет защищать своих пользователей от травли и оскорблений
Sony разрабатывает смартфон с гибким экраном
ОС HongMeng от Huawei работает более быстрее, чем Android и macOS
Samsung выпустила специальную версию смартфона Galaxy A80
Пользователи Android стали жертвами мошенников. Есть ли среди них ты — проверь
В компании Xiaomi пожаловались на завышенные требования пользователей
Будьте осторожны! Samsung Galaxy S10 взорвался на зарядке
Xiaomi представила новый смартфон CC9
Huawei может выпустить смартфон без разъемов и кнопок
Игра для Android тайно воровала пароли пользователей Facebook и Google
Популярные новости
Samsung выпустила специальную версию смартфона Galaxy A80 Samsung выпустила специальную версию смартфона Galaxy A80
ОС&nbsp;HongMeng от&nbsp;Huawei работает более быстрее, чем Android и&nbsp;macOS ОС HongMeng от Huawei работает более быстрее, чем Android и macOS
Sony разрабатывает смартфон с&nbsp;гибким экраном Sony разрабатывает смартфон с гибким экраном
Instagram будет защищать своих пользователей от&nbsp;травли и&nbsp;оскорблений Instagram будет защищать своих пользователей от травли и оскорблений
Бизнес
Владельцы строительного магазина о&nbsp;том, как пережить ремонт и&nbsp;основать свое дело Владельцы строительного магазина о том, как пережить ремонт и основать свое дело
Новый MegaStore открыт в&nbsp;ТРЦ Bishkek Park Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи