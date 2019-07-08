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Техноблог

Sony разрабатывает смартфон с гибким экраном

В Sony сейчас работают над созданием смартфона с гибким дисплеем, который должен будет стать конкурентом для аналогичных моделей от Huawei и Samsung.

Данную информацию опубликовал известный индустриальный инсайдер Max J. В ней отмечается, что японская новинка сейчас находится на этапе активных испытаний. Тестовые образцы оборудованы чипсетом SM7250 SoC, но серийные версии оснастят процессором Snapdragon 855 и модемом Qualcomm X50.

Японская компания не собирается самостоятельно производить гибкие дисплеи для своих девайсов — она будет закупать их у южнокорейского производителя LG. Уточняется, что продажи новых смартфонов начнутся либо в конце 2019-го, либо в начале 2020 года.
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