ОС HongMeng от Huawei работает более быстрее, чем Android и macOS

Операционную систему HongMeng от китайской компании Huawei специалисты назвали более быстрой и технологичной, чем Android и macOS, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.



Несмотря на смягчение очередных американских санкций по отношению к Huawei и потенциальную возможность дальнейшего использования Android, китайская компания не собирается сворачивать с выбранного пути по уменьшению зависимости от американских операционных систем и комплектующих. Ожидается, что на запланированной конференции разработчиков 9–11 августа в Дунгуане Huawei помимо различных продуктов и услуг проведет презентацию и своей ОС HongMeng.



Исполнительный директор и основатель компании Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) в недавнем интервью выразил уверенность, что этой операционной системе будет что противопоставить популярным ОС. В частности, он утверждает, что HongMeng OS будет быстрее, чем Google Android и Apple macOS, и окажется более универсальной.



